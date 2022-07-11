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AFAD Gönüllüleri zorlu eğitimlerden geçiyor

Balıkesir'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığına başvuran Gönüllü AFAD'cılar yaklaşık 10 günlük zorlu bir eğitimden geçti.

AFAD Gönüllüleri zorlu eğitimlerden geçiyor
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Balıkesir’de AFAD Gönüllüleri, E-Devlet üzerinden yaptıkları AFAD Gönüllüsü başvurusu sonrası girdikleri online eğitimin ardından uygulamalı ve yüz yüze eğitimlere katıldılar. Afetlerde, kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen adaylar zorlu bir süreçten geçerek eğitimlerini tamamladı. Bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışmalara katkı sağlayan AFAD Gönüllüleri, bir çok uygulamalı ve yazılı eğitime katıldı. 10 gün sün süren eğitimlerde kursiyerler, İlkyardımdan, arama kurtarma faaliyetlerine, insani yardımdan, psikososyal destek eğitimine, çadır kurmaktan, yangına müdahale ile iple tırmanma ve yüksekten inmeye kadar bir çok testten geçti. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, AFAD Gönüllü Kimlik kartı ve İlkyardımcı kimliğini alacak.

Eğitimlere sadece gönüllülük esasıyla Devletine ve milletine faydalı olmak için katıldıklarını söyleyen kursiyerler, katıldıkları kurslar sayesinde bilmedikleri bir çok kurtarma tekniğini ve ilkyardım hakkında doğru bildikleri yanlışları öğrendiklerini söylediler.

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Gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren Balıkesir Afet ve Acil Durum Müdürlügü Afet ve acil Durum Yönetim Merkezi Müdürlüğünde şef ve Balıkesir il gönüllü koordinatörü Orhan Seçkin, AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların ilk önce E-Devlet üzerinden gönüllü başvuru yapması gerektiğini belirtti. Yapılan başvuru sonrası gelen şifreyle gonullu.afad.gov.tr adresine kayıt olunduğunu söyleyen Seçkin, "Vatandaşlarımız bu web sitesine girerek online eğitim portalımızdan online eğitimlerini tamamlıyor. Daha sonra bu AFAD gönüllülerimiz bize destek olmak istiyorsa onları saha eğitimine çağırıyoruz" dedi.

Eğitimlerin toplam 10 gün sürdüğünü ifade eden Seçkin, "Toplamda 10 günlük bir saha eğitim programımız var. Bunun 5 günü hafif arama kurtarma, 2 günü sertifikalı ilk yardım dersi, 1 günü yangın ve 2 günü ise insani yardım ve psikososyal destek eğitimi olmak üzere toplamda 10 günlük bir eğitimden geçiyorlar. Daha sonra bu gönüllülerimiz afet ve acil durumlarda bizlere yardımcı olma hakkını kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

Eğitimlerini tamamlayan Gönüllü adayları gönüllülük sistemi çerçevesindeki eğitim, faaliyet ve görevleri, gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor.

İHA
Editör

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