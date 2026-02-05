Silivri’de 6 Şubat Depremi Anma Programı Düzenlendi, AFAD Gönüllülerine Sertifika Verildi

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar Silivri’de düzenlenen programda anıldı, Destek AFAD gönüllülerine sertifika ve kimlikleri takdim edildi.

Silivri’de, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi, AFAD ve Türk Kızılay iş birliğiyle Önder Yılmaz Sahnesi’nde düzenlenen programa ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, milletin yüreğini de enkaz altında bıraktığını vurguladı. Deprem sonrası Hatay’da görev yaptığını hatırlatan Balcıoğlu, yaşanan yıkımın kendisinde derin izler bıraktığını belirterek, Silivri’nin benzer bir tabloyla karşılaşmaması için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Beklenen İstanbul depreminin bir ihtimal değil, ciddi bir gerçek olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, afet yönetiminin tek bir kurumun sorumluluğu olmadığını belirtti. Silivri’de kaymakamlık koordinasyonunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla birlikte kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Balcıoğlu, yalnızca plan yapmakla kalmadıklarını, gerçeğe yakın tatbikatlar ve altyapı güçlendirme çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Afet bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması için eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Balcıoğlu, ilçede 88 okulda 33 bini aşkın öğrenciye, toplamda ise 52 binin üzerinde vatandaşa afet eğitimi verildiğini açıkladı. Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla Afet Eğitim Parkuru’nun hayata geçirildiğini kaydeden Balcıoğlu, afetin ilk dakikalarında en büyük gücün eğitimli vatandaşlar olduğunu vurguladı.

Mahalle bazlı çalışmalarla 300 kişilik Destek AFAD gönüllüsü ekibi oluşturduklarını belirten Balcıoğlu, bu gönüllü ağının her geçen gün genişletildiğini ifade etti. Afet yönetiminde teknolojik yatırımların önemine de değinen Balcıoğlu, TÜBİTAK destekli deprem izleme sistemleri ve geliştirilen...