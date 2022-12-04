AFAD İl Müdürü Demirel'den hayırlı olsun ziyareti

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile bir araya geldi.

Bilecik’teki görevine yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek projeler ve işbirliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Müdür Demirel, İl Emniyet Müdürü Bodur’a AFAD çantası hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Bodur, teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.