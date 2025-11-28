'AFAD İl Müdürü Özener'den Silivri'de Afet Hazırlık İncelemesi'

Silivri’de afetlere karşı yürütülen hazırlık çalışmaları, İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in ziyaretiyle birlikte masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası koordinasyon, mevcut kapasite, saha hazırlıkları ve olası afet senaryoları üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.

AFAD Konteyner Alanında Yerinde İnceleme

Ziyaretin ardından heyet, Mimarsinan Mahallesi’nde yaklaşık 20 dönümlük alana kurulan AFAD Konteyner Alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Balcıoğlu ve İl Müdürü Özener; çevre düzenlemesi, aydınlatma sistemi, güvenlik kameraları, teknik altyapı ve lojistik kapasiteye ilişkin yürütülen çalışmaları sahada değerlendirdi. Alanın, afet anında hızlı müdahale, koordinasyon ve ekip sevki açısından kritik bir üs niteliği taşıdığı vurgulandı.

“Daha Dirençli Bir Silivri İçin Çalışıyoruz”

Silivri’nin afetlere karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Başkan Bora Balcıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Silivri’mizin afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı bir kent olması adına tüm kurumlarımızla güçlü iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

AFAD İl Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Haluk Özener’e katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum.”

Belediye, altyapı güçlendirmeden saha hazırlıklarına, eğitim ve tatbikatlardan kurumlar arası koordinasyona kadar tüm adımları sistemli şekilde geliştirmeye devam ediyor.