AFAD'ın sevkiyatları sürüyor! Olası bir afette kullanılacak

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yılmaz “AFAD'a tahsis ettiğimiz 20.000 m2 alanda, olası bir afet durumunda kullanılmak üzere 80.000 çadır ve 5.000 adet demonte barınma malzemelerinden oluşan 628 konteynerin sevkiyat çalışmalarını inceledik. İstanbul AFAD ve Afet Koordinasyon Merkezimizin kontrolündeki bu alan, afetlere hazırlık kapsamında önemli bir bölge olarak değerlendirilecek.” dedi.