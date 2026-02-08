AFAD mahsur kalan hayvanları tahliye ediyor
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan hayvanlar, AFAD ekiplerince kurtarılıyor.
Edirne’de Meriç Nehri’nin taşması sonucu mahsur kalan hayvanlar, AFAD ekiplerince kurtarılıyor.
Meriç Nehri’nin debisinin yükselmesiyle birlikte çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle binalarda ve eklentilerinde mahsur kalan hayvanların kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma botlarıyla mahsur kalan hayvanlara ulaşan ekipler, hayvanları tek tek tahliye ederken, ekiplerin kucağında battaniyelere sarılarak sudan çıkarılan hayvanlar, güvenli bölgelere ulaştırılarak sahiplerine teslim ediliyor.