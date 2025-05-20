AFAD: Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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AFAD: Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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