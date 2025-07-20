AFAD personelinden nefes kesen suda arama kurtarma eğitimi

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağlık ve engebeli bölgelerde yaşanabilecek muhtemel afet ile kazalara karşı kanyon ve şelale bölgelerinde suda arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi. Kask ve vücut kamerasına yansıyan eğitim görüntüleri ise adeta nefes kesti.

Sakarya’nın farklı noktalarında yapılan eğitimlerde, senaryo gereği suya düşen vatandaşların kurtarılması, yaralılara ulaşım, tahliye ve engebeli arazide en sorunsuz şekilde kurtarma gibi uygulamalar yer aldı. Gerçek bir olayı aratmayan tatbikatlar sırasında ekiplerin gösterdiği koordinasyon ve profesyonellik dikkat çekti. Bölge coğrafyasına hakimiyet sağlanması ve doğal afetlere müdahale kabiliyetinin artırılması gayesiyle düzenlenen eğitimler adeta nefes kesti. Bu tür çalışmalar, arama kurtarma personelinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazır olmasına katkı sağlarken eğitim anları ekiplerin kask ve vücut kamerasına yansıdı.