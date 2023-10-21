AFAD personeline orman yangını tatbikatı

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline yönelik orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD personeline orman yangını tatbikatı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline yönelik orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’ta kurum içi yönetici ve personele yönelik eğitimler sürüyor. Bu çerçevede Sapanca’da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde personele ‘orman yangını tatbikatı’ gerçekleştirildi. Yangın eğitiminde uzman personeller tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta, orman yangınlarına etkili ve doğru müdahale şekilleri anlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman