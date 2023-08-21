AFAD: 'Silivri lojistik depomuzda çadır ve konteyner stoku oluşturuldu'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla; İçinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağımızı geliştirmeye devam ediyoruz…

Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak Marmara bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri lojistik depomuzda; 59.000 Çadır, 5628 katlanabilir konteyner stoğu oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır!