AFAD Şube Müdürü İrfan Demirçelik emekli oldu

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) emekliye ayrılan personel için veda programı düzenledi.

AFAD Şube Müdürü İrfan Demirçelik emekli oldu
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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) emekliye ayrılan personel için veda programı düzenledi.

Bilecik AFAD’da Şube Müdürü olarak uzun yıllar görev yapan ve görevde 32 yılını dolduran İrfan Demirçelik’in emekliye ayrılması sebebiyle veda programı düzenlendi. Veda programına AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, şube müdürleri ve il müdürlüğü personeli katıldı. Demirel’in 32 yıllık hizmet süresini tamamlayan Demirçelik’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi vererek, plaket takdim etmesinin ardından program sona erdi.