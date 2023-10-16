AFAD'tan film sahnelerini aratmayan tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliği Sakarya ekipleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer acil durumlara karşı film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde AFAD ekipleri tarafından Karasu ilçesi Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan tatbikatta, film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleşti. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması günü etkinlikleri çerçevesinde kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer acil durumlara karşı neler yapılması gerektiğinin gösterildiği tatbikatı öğrenciler büyük ilgiyle izledi. Düzenlenen seminer sonrasında senaryo gereği sızıntı meydana gelen alanda bayılan bir öğrencinin yerini tespit eden ekipler, öğrenciyi bularak sedye ile arındırma kabinine taşıdı. Ekiplerin de havuzda arındırıldığı senaryo öğrencilerden büyük alkış aldı.