AFAD uyarmıştı: Tekirdağ Kapaklı'da sağanak yağış etkili oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

AFAD uyarmıştı: Tekirdağ Kapaklı'da sağanak yağış etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçesi için “sarı” kodlu yağış uyarısı yapıldı.

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Kapaklı’da da saat 11.30 gibi başlayan sağanak yağmur ilçe genelinde etkisini göstererek yolları göle çevirdi.