AFAD, Zonguldak'ta arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Zonguldak’ta aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonrası arama kurtarma çalışmalarına ve su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

AFAD, Zonguldak’ta arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yürütülen çalışmalarda bin 548 personel, 408 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 2 İHA görev alıyor. Araç içerisinde sele kapılan bir vatandaş kurtarılırken, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde ise su tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Gemi kazasında kaybolan 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD, Ereğli’de 1 mürettebatın hayatını kaybettiği gemi kazası sonrasında kaybolan 11 kişi için hava şartları göz önünde bulundurularak arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı

AFAD, hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından başlatıldığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.