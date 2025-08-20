Afet anında 'bir telsiz sesi' binlerce kişinin hayatında rol oynayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin AB finansmanlı "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesi çerçevesinde merkez ve diğer ilçelerden 81 muhtara amatör telsizcilik eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesi çerçevesinde muhtarlara yönelik düzenlediği amatör telsizcilik eğitimleri tamamlandı. Afet anında hızlı ve kesintisiz iletişimi sağlamak gayesiyle Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğiyle muhtarlar, dernek başkanları ve federasyon temsilcileri katıldığı eğitimler Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle yürütülen projede Büyükşehir’in hazırladığı hasar görülebilirlik raporuna göre belirlenen merkez ve diğer ilçelerden toplam 81 mahalle muhtarı eğitim aldı. Eğitimin ardından muhtarlar, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından yapılacak Amatör Telsizcilik Sınavı’na katılacak. Sınavı başarıyla geçenlere "Amatör Telsizcilik Belgesi" verilecek.