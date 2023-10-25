Afet anında vatandaşların kalacağı alanlar için çalışmalar başladı

Çayırova’da afet sonrasındaki süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi için vatandaşların barınma ile temel ihtiyaçlarını giderebileceği, geçici barınma alanı çalışmalarına başlandı.

Çayırova’da, afet sonrası sürecinin yönetimine yönelik önemli çalışma gerçekleştiriliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibi, Çağdaşkent mesire alanı içerisinde geçici barınma alanı oluşturmak için düğmeye bastı. Başkan Çiftçi, göreve geldikten hemen sonra, ilçe genelinde toplanma alanlarının oluşturulması için çalışmalara başlamış ve ilçedeki 75 nokta deprem toplanma alanı olarak belirlenmişti. Belirlenen 75 alanın içerisinde ise 15 yer, geçici barınma alanı olarak planlandı. Çağdaşkent Mesire Yeri’nde belirlenen nokta, pilot uygulama olarak geçici barınma merkezi olarak şekilleniyor. Çalışmaların başladığı bölgede oluşturulacak doğa dostu ve portatif konteyner yapıda tuvaletler, duş alanları, depo ve çamaşırhane yer alacak. Yapılan geçici barınma merkezinde su ve kanalizasyon sistemi de hazırlanarak afet sonrasındaki süreçte Çayırovalı vatandaşların herhangi bir aksama yaşamadan ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

"Yaşadığımız son depremler bazı tecrübeleri edinmemize vesile oldu"

Bugün proje alanını belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gezen Başkan Çiftçi, çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çiftçi, "Afetlerin yoğun yaşandığı coğrafyada yaşıyoruz. Yaşadığımız son depremler bazı tecrübeleri edinmemize vesile oldu. Özellikle afetlerin yönetilmesindeki çalışmalar afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler diye gruplandırılıyor. Afet olduktan hemen sonra toplanma bölgeleri ve barınma bölgelerinin oluşturulması, insan hayatının idamesi için atılması gereken tüm adımların atılması gerekiyor. Kocaeli olarak birinci derece deprem kuşağında yer alıyoruz. Afetten sonra sürecin yönetilebilmesi için toplanma ve barınma bölgesi oluşturmaya başladık. Çağdaşkent Mesire Alanı’nda uygun noktada hem toplanma bölgesi hem de barınma bölgesi projelerimizi hazırladık. Bugün itibariyle de uygulama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Uygulama çalışmaları etap etap olacak. Merkez, herhangi bir afet sonraki sürecin hemen yönetilebilmesi için vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

"Afet sonrasındaki süreçlerde insani ihtiyaçların her birini düşündük"

Hem yeraltı hem de üstyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Yeraltında su ve kanalizasyon sistemini hazırlayacağız, devamında da üstyapıyı hazır hale getireceğiz. Afet sonrasındaki süreçte ihtiyaca binaen oluşturulması gereken çadır noktaları, konteyner noktalarının da hazır hale getirilmesi için gereken çalışmalarımızı yapacağız. Bunları tamamlayıp herhangi afetten önce hazır hale getireceğiz. Afette herhangi bir kargaşa oluşmadan, Çayırova ilçemizdeki süreci yönetmeyi hedefliyoruz. Afet sonrasındaki süreçlerde insani ihtiyaçların her birini düşündük. Tuvaletinden banyosuna, çamaşır yıkama alanından diğer kişisel bakımların gerçekleştirilmesi için her türlü planlamayı hazırladık ve bu alanımızı o çerçevede hazırlayacağız. Geçmiş deneyimlerimizden oluşan bilgi birikimin deneyimi ve bu işi bilimin kaynağı olan üniversitelerimizle iş birliği içerisinde bu süreçleri yönetiyoruz. İlçemizin hemen sınırında bulunan Gebze Teknik Üniversitemizle birlikte iş birliği yapıyoruz ve yaklaşık 3,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda oluşturacağımız hem toplanma merkezini hem de barınma merkezini oluşturuyorken hiçbir şekilde bir tane dahi ağaç kesmeyeceğiz. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Yaşam alanlarının oluşması için imalatını yapacağımız sistem de hiçbir şekilde doğaya zarar vermiyor. Tamamen portatif, sökülebilen, takılabilen sistem dahilinde yaşam alanını oluşturuyoruz" diye konuştu.