Afet bölgesinde hastalık yayılımının önüne geçmek için çalışıyorlar

Gölcük Belediyesi, ilk günden yardıma koştuğu deprem bölgesinde, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in koordinesinde çalışan ekipleri Hatay’daki tüm ilçelerde ve çadır kentlerde hastalık yayılmasının önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş depreminin ardından görev aldığı Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinesinde hızlı bir şekilde Hatay’da görev alan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, bir yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken, bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ekipler, Başkan Sezer’in koordinesinde; Hatay’ın tüm ilçelerindeki enkaz alanlarında ve çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmalarını, kemirgen ve larva mücadelesini aralıksız sürdürüyor.