Afet bölgesinde kar ve heyelandan dolayı ulaşılamayan köylerde yol açma çalışması yapılıyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler afet bölgesinde kar ve heyelandan dolayı ulaşılamayan köylerde yol açma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler afet bölgesine gitti. Ekipler gittiği şehirlerde enkaz kaldırma çalışması yaparken aynı zamanda kar yağışı ve depremden kaynaklı meydana gelen heyelanlardan dolayı kapanan köy yollarını açmak içinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İş makineleri ve kamyonlarında kullandığı çalışmalarda çok sayıda personelde görev yapıyor.