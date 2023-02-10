Afet bölgesinde kurtarma çalışmaları gece-gündüz demeden aralıksız sürüyor

Adana’da yıkılan binalardaki kurtarma çalışmasına katılan sağlık görevlisi Hakan Karaçay, 7. güne kadar hayat kurtarılabildiğini, ekiplerin gece-gündüz demeden hayat kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz pazartesi saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45’te bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana’da 12 bina yıkılırken şu ana kadar 360’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu yıkımdan sonra sağlık görevlileri de ilk saniyeden itibaren yıkılan binaların olduğu bölgelere giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Çukurova ilçesinden sorumlu olan sağlık görevlisi Hakan Karaçay, bir tek canı kurtarmak için gece-gündüz 24 saat çalıştıklarını belirterek, “Hasan Alpargün Apartmanı’nda ilk gün canlı vatandaşlar çıkarıldı. Ancak daha sonraki zamanlarda maalesef buradan müjdeli haberler veremedik. Ancak 7 güne kadar canlı çıkartma imkanımız bulunuyor. Bugün 5. gün hala umut var. Biz burada çok duygulu anlar yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı canlı çıkardıkça çok seviniyoruz” dedi.