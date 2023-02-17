Afet bölgesindeki besiciler için yem desteği sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından afet bölgesindeki besicilere yönelik yem desteği sürüyor.

Yapılan desteklerle ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, desteğin bakanlıktan gelen talimat ile yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Bakanlığımız koordinasyonunda deprem afetinden etkilenen yetiştiricilerimiz için hayvan yemi sevkiyatlarımız devam etmektedir. Daha önce gönderilen hayvan yemlerine ek olarak bugünde 3 tır hayvan yemi yola çıkmıştır. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.