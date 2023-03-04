Afet bölgesinden Şile'ye gelen çocuklara Şile Belediyesi'nden moral etkinliği

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası farklı illerden Şile’ye gelen 1000’e yakın afetzedeye kucak açan Şile, KidZania İstanbul ve Şile Belediyesi iş birliğiyle afet bölgesinden gelen çocuklara ve ailelerine mutlu bir gün yaşattı.

Şile Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası farklı illerden Şile’ye gelen 1000’e yakın afetzedeye kucak açtı.

67 farklı aktivite, 120’den fazla meslek deneyimleme imkanı

Çocukların meslekleri eğlenerek deneyimlediği etkinlikte afet bölgesinden Şile’ye gelen çocuklar, Şile Belediyesi tarafından gerçekleşen organizasyon ile Çocuklar Ülkesi KidZania’da ağırlandı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Çocuklarımız her zaman ve hep gülsün”

KidZania’da çocuklarla birlikte birçok etkinlik meslek atölyesine katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Afet bölgelerimizden Şilemize yerleşen ailelerimizin evlatlarıyla Kidzania İstanbul’da güzel bir gün geçirip, evlatlarımızla birlikte pek çok farklı mesleği deneyimledik. Onların gülümsemesi bizim en büyük mutluluğumuz. Yüzlerindeki tebessüm her zaman daim olsun. Bu güzel gün için bize destek olan Kidzania İstanbul ekibine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

67 farklı aktivite ve 120’den fazla meslek deneyimleme ile çocukların eğlenirken öğrendiği KidZania’da tüm öğrenme içerikleri Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. Müfredatla bağlantılı KidZania deneyimi, çocukların okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine imkan veriyor. Aynı zamanda aktiviteler aracılığıyla çocuklara sosyal, duygusal, sözel, fiziksel anlamda birçok kazanım sağlanması hedefleniyor. Global Compact destekçisi olan KidZania İstanbul, çocuklarda empati kurma, yeni kelimeler öğrenme, duyu geliştirme, soyut kavramları anlamlandırabilme, problem çözme, durum analiz etme, finansal okuryazarlık, takım çalışması, iyi vatandaşlık gibi çok çeşitli yeteneklerin gelişimini destekliyor.