Afet bölgesine alt yapı desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede bir yandan arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan altyapı için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında ülke genelinde başlatılan seferberlik sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren afet bölgesi için hızla harekete geçti. Arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı, yakıt tankeri, temiz içme suyu tankeri gibi 192 araç ve 360 personelini bölgeye gönderen Samsun Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki altyapı çalışmalarına destek sağlıyor.

Hasar gören su altyapısı onarılıyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bir taraftan afet bölgesinde görev yerlerindeki su depolarına su verirken bir taraftan da şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor. Su tankerleri ve seyyar içme suyu hatları ile bölgedeki su ihtiyacı karşılanıyor. Bir taraftan da vidanjörlerle kanalizasyon temizlikleri yapılıyor. Ayrıca ekipler arama kurtarma çalışmalarına da yardım ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ise bölgede başta ana ulaşım arterlerindeki ulaşımı engelleyen moloz yığınlarının kaldırılması olmak üzere afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları süratle gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekipler bölgeye gelen yardım malzemelerinin dağıtımında nakil işlemi de Büyükşehir’in kamyonları kullanılarak yapılıyor.

“Teyakkuz halindeyiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm imkanlarla, personel, araç ve ekipman ile deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “Araçlarımızla, iş makinelerimizle, teknik ve yardım personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle afet bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz. Rabbim bir daha böylesi acılar yaşatmasın. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.