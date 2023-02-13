Afet bölgesine yardımlar sürüyor

Hasene International, Avrupa ve Türkiye’de bulunan tüm teşkilatları ile deprem bölgesi için seferber oldu.

6 Şubat tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinde AFAD, Kızılay gibi kurumların yanı sıra insani yardımlaşma dernekleri ve sosyal oluşumlar da afet bölgesinde yaraları sarmak için aktif olarak çalışıyor. Hasene International, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yola çıkan 100’den fazla yardım tırı, 90 dağıtım aracı, 300’den fazla gönüllü personeli, 30 arama kurtarma ekibi, 50 sağlık personeli, 4 lojistik merkezi ve mobil hizmetleri ile sahada devlet kurumlarının yanı sıra yerel oluşumlar ile de koordineli bir şekilde hizmet verdiğini duyurdu.

Kurumun yaptığı çalışmalar şöyle açıklandı:

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’da afet kriz yönetimi ve lojistik merkezi kurulmuş durumda.

Mobil Klinik, 50’den fazla sağlık personeli ile bölgede hizmet vermekte.

Mobil Aşevi ile 5 bin kişilik çorba, sıcak yemek ve çay dağıtımı yapılmakta.

Mobil Fırın ile günde 10 bin adet ekmek üretimi ve dağıtımı gerçekleştirilmekte.

Gönüllü imamlar aracılığı ile bölgede manevi destek hizmetleri verilmekte.

Gıda, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, sağlık ve hijyen paketleri, su, çocuk bezi ve maması gibi birçok temel ihtiyaç ürünü tüm afet bölgesinde her gün düzenli olarak dağıtılmakta.

Bin 500 kişiye hizmet verecek yemek, sağlık, psiko-manevi destek hizmetinin de içinde bulunacağı çadır kent için çalışmalar başlatılmış durumda.