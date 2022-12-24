Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi, Troia Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitime, Çanakkale AFAD Şube Müdürü Erdem Gümüş, AFAD Eğitimcilerinden Erkan Sadi Uysal, AFAD Sağlık Memuru Burcu Bayrakçı ile akademik ve idari personel katıldı. Eğitimde konuşmacı olan Erkan Sadi Uysal deprem ile ilgili bilgiler aktararak, deprem öncesi alınacak önlemlerden, hazırlanması gereken deprem çantasından ve deprem sonrası yapılan müdahaleler ile çalışmalardan bahsetti. Verilen eğitimin ardından ÇOMÜ Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari Birimleri’nde "Deprem Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat esnasında ilk alarm verildikten sonra akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması yapıldı. İkinci alarmın verilmesiyle birlikte tatbikat, sınıflardan ve binadan tahliye edilen öğrenci ve personelin toplanma alanına gitmesiyle son buldu.