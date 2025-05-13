'Afet sonrasına değil, öncesine de odaklanan bir anlayışla çalışıyoruz'

Silivri’de afetlere hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından değerlendirme yapan Başkan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak, yalnızca afet sonrasına değil, öncesine de odaklanan bir anlayışla çalışıyor; planlı, organize ve dirençli bir kent yapısı için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

