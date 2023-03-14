Afete hazır bir Balıkesir için her şey yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gündeminde deprem vardı. Depremin ilk günden bu yana bölgede koordinasyon görevi yürüten Başkan Yücel Yılmaz, bölgedeki çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek edindiği deneyimleri paylaştı. Başkan Yılmaz, afete hazırlıklı bir Balıkesir için gereken tüm çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı 1. Birleşimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Depremin ilk gününden bu yana İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle önce Osmaniye’de şu anda da Malatya’da koordinatörlük görevini yürüten Başkan Yücel Yılmaz; deprem bölgesinde edindiği deneyim, bilgi ve tecrübelerini meclis üyelerine aktardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başta Balıkesir Valiliği olmak üzere; AFAD, Kızılay ve ilçe belediyeleri ile birlikte bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, bölge halkının Balıkesirlilere yardımlarından dolayı minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Afete hazır bir Balıkesir oluşturuluyor

2020 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki binlerce insan gücünün, araç-gereç ve tesisatın aynı anda, bir merkezden yönetilebilmesine imkan veren ayrıca ildeki tüm kurumlarla koordineli çalışan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’ni (BAKOM) kurarak depreme hazırlıkta en önemli adımlardan birini attıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, herhangi bir afetle karşı karşıya kalındığında hazır bir şehir oluşturmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Eski binaların yenilenmesi için proje hazırlanıyor

Bir deprem anında kullanılması için 30 dorse siparişi vereceklerini belirten Başkan Yılmaz, bunlardan 10’unu yemekhane, 10’unu duş ve WC kalan 10’unu fırına dönüştüreceklerini belirtti. Alınan bu dorseleri faal olarak kullanacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz “Deprem gibi bir afet durumunda hazır bekleyecekler. Her yıl tatbikatlar yapacağız, deprem olduğunda sahada kaç dakikada nereye ulaşabiliyoruz, malzemeler tam mı diye. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Şehrimizin tüm belediyeleri bu konuda çok hassas davranıyor, her biri üzerine düşeni yapacak. Yeni yapılan bina stoklarımıza güveniyoruz. Eski binaların yerine; yaşanabilir, şehrin dinamiklerini bozmayan binalar yapmak lazım. Bununla ilgili projelerimiz var. Afet eğitimi sistemi kurup, belediye personellerine afet eğitimi vereceğiz. Şu anda yapı stokumuzu gözden geçiriyoruz. Yapı stokumuzun tamamını kontrol edecek bir sistem kurduk, tespitleri yapıyoruz. Tüm ilçe belediyelerimiz, mükemmel bir organizasyonla destek oldu. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Balıkesir varlığı ile güven verdi. Gururla söyleyebilirim; Balıkesir’in olmadığı tek yer yok” diye konuştu.