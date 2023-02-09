Afetin gölgesinde oyun

Hatay'da yıkılan binalar arasında çocukların oyunu görenleri duygulandırdı.

Afetin gölgesinde oyun
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da yıkılan binalar arasında çocukların oyunu görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

Enkazlar arasında oyun oynayan çocuklar ise görenleri duygulandırdı. Ellerinde oyuncak kürek ve oyuncak araba olduğu gözlenen çocuklar, yıkık binalar arasında oyunlarını oynayarak vakit geçirdi.