İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görevlendirmesi ile Silivri Belediyesi Eğitim Parkurunda, SAK ekipleri ÇAKUT ekiplerine “Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, Kampçılık, Haberleşme, Yangın, Farkındalık, KBRN, Haz-mat Eğitimi ve Navigasyon, Enkazda Arama ve Kurtarma” eğitimi verdi.

3 Hafta boyunca 35 kişi ile düzenlenen eğitimlerin sonunda Çatalca Belediyesi’nin ev sahipliğinde sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen sertifika törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 17 Ağustos’ta yaşanan depremin yıkıcılığından söz etti. Tekrar aynı acıların yaşanmamasını dileyen Başkan Balcıoğlu, “Gecenin karanlığında uykusundan uyanan milyonlarca insanın hayatı bir anda değişti. Enkaz altında kalan anneler, babalar, çocuklar… Yıkılan şehirler, dağılan hayatlar… O gece hepimizin hafızasına acı bir mühür gibi kazındı. Ben o zaman 19 yaşındaydım. O gün yaşadıklarımı, televizyonlardan izlediğim o yıkımı, insanların feryatlarını asla unutamadım. Bugün burada bu acıyı yaşayan herkesin yüreğinde aynı duyguların kabardığını çok iyi biliyorum” dedi.



Başkan Balcıoğlu, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ve İstanbul’un yoğun risk altında olduğunu ifade etti. Silivri’de geçtiğimiz aylarda yaşanan depremden de söz eden Başkan Balcıoğlu, “Bu olaylar bize şunu gösteriyor: Afetlere karşı hazırlıklı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur” diye konuştu.



Başkan Balcıoğlu: İstanbul depremi bir ihtimal değil, bir gerçektir

Bu zamana kadar toplam 175 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızdan gençlerimize, esnafımızdan kurumlarımıza kadar geniş bir kitleye ulaştık. Bu eğitimler yalnızca Silivri’de değil, çevremizdeki ilçelerde de devam ediyor. İşte bugün burada bunun en güzel örneğini görüyoruz. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz, komşumuz Çatalca Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi ÇAKUT’a üç hafta boyunca yoğun bir eğitim verdi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün görevlendirmesiyle Silivri Belediyesi Eğitim Parkurumuzda verilen bu eğitimlerde, enkazda arama ve kurtarma, kampçılık, haberleşme, yangınla mücadele, navigasyon ve ileri kurtarma teknikleri gibi hayati birçok konu işlendi.”



Tüm kurumlara iş birliği çağrısı yapan Başkan Balcıoğlu, “Okullarımız, fabrikalarımız, sitelerimiz, kamu kurumlarımız… Lütfen gelin bu eğitimleri birlikte yaygınlaştıralım. İstanbul depremi bir ihtimal değil, bir gerçektir. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bilimin ve aklın yolunda hazırlık yapmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu.



Çatalca Belediye Başkanı Güzel: Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını azaltmak bizim elimizde

Türkiye’nin, aktif fay hatları üzerinde kurulmuş bir ülke olduğundan bahseden Güzel, “Tarih boyunca büyük yıkımlara şahit olduk. Bu gerçeği göz ardı etmek, yaşanacak felaketlere davetiye çıkarmak demektir. İşte bu yüzden bugün burada sadece acılarımızı anmak için değil, aynı acıları bir daha yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini konuşmak üzere buluştuk” diye konuştu.



Başkan Güzel, depremlerin önlenemeyeceğini belirterek, “Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını azaltmak bizim elimizde. Bunun yolu da bilinçli bireylerden, sağlam yapılardan ve kurumsal hazırlıklardan geçmektedir” dedi.

Çatalca’nın depreme dayanıklı bir ilçe olması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Başkan Güzel, afetlere karşı en büyük gücün birliktelik olduğunu açıkladı.

İstanbul’u depreme karşı dirençli ve güvenli bir şehir haline getirmek adına hayata geçirdiği vizyon projeleriyle öncülük eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Çatalca ailesi adına teşekkür eden Başkan Güzel, şunları söyledi:

“Ben, bir inşaat mühendisi belediye başkanı olarak, “enkaz altında sesimi duyan var mı?” diye feryat eden tek bir hemşehrimin olmaması için çalışmaya kararlıyım. Çatalca’yı “Planlı Kent” vizyonuyla yeniden şekillendirmek, güçlü yapılar ve bilinçli bir toplumla gelecek nesillere güvenli bir şehir bırakmak en büyük önceliğimdir.”

