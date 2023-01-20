Afetzedelere 10 milyon 47 bin liralık destek

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sel yardımlarından yararlanan afetzede ve bazı iş yeri sahiplerine 10 milyon 47 bin 242 liralık destek yapıldığı söyledi.

Vali Kızılkaya, Bilecik’te 2022 yılında yaşanan aşırı yağışlarda meydana gelen selden etkilenerek zarar gören ve AFAD’ın sel yardımlarıyla destek sağlanan bazı iş yeri sahipleriyle bir araya geldi. AFAD, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle toplamda 10 milyon 047 bin 242 Lira yardımın afetzedelere aktarıldığının altını çizen Vali Kızılkaya, “2022 yılında Bilecik’imizde yaşanan aşırı yağışlar bazı bölgelerde sellere neden olmuş ve işyeri, konut, tarım arazisi gibi yerlerde maddi kayıplara yol açmıştı. Sahada yürütülen çalışmalar neticesinde; 13 iş yerine, 512 haneye ve bin 450 çiftçimize yaşanan kayıpların bir telafisi olarak 10 milyon 47 bin 242 liralık bir desteği sunmuş olduk. Devletimiz nerede bir mağdur olsa muhakkak onun yanında olur ve desteğini esirgemez. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu sosyal devlet anlayışıyla yurdumuzun her köşesinde hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Afetlerden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” diye belirtti.