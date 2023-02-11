Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adana’dan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için getirilen afetzedenin bebeği Bilecik’te dünyaya geldi.

Deprem sonrası Adana’dan Bilecik’e getirilen 9 aylık hamile bayanın tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bebeği dünyaya geldi. Beren adı verilen bebeği ilk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ziyaret ederek, "Deprem bölgesi Adana’dan gelen afetzedemizin bebeği dünyaya gözlerini Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde açtı. Beren bebeğin dünyaya gelişi ailesine, bizlere umut oldu. Rabbim hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Tüm güzellikler senin olsun" dedi.