Afganistan'a yardım malzemesi taşıyacak 19. 'İyilik Treni' Ankara'dan hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 508 tonluk yardım malzemesi yüklü 19’uncu ‘İyilik Treni’ Afganistan’ın Herat şehrinde meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için Ankara Garı’ndan yola çıktı.

Afganistan’ın Herat kentinde 7 Ekim’de meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, 26 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen ve içerisinde 508 ton yardım malzemesi bulunan 19’uncu ’İyilik Treni’ Ankara Garı’ndan törenle uğurlandı.

“Biz asil bir coğrafya ve medeniyetin temsilcisiyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye’nin medeniyet temsilcisi olduğunu dile getirerek, “Biz asil bir coğrafya ve medeniyetin temsilcisiyiz. Yeryüzünün neresinde bir zulüm, gözyaşı ve felaket varsa, başta gönül coğrafyası olmak üzere tüm insanlığın yaşadığı coğrafyaya muhabbetimizi, sevgimizi ve yardımlarımızı götürmüşüzdür. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 19’uncu treni Afganistan’a götürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kardeş ülke Türkiye ilk günden destek vermek için bölgeye ulaşan ilk ülke oldu”

Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Afganistan Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, “Afganistan halkı adına, depremden etkilenen bölgelere yönelik gösterdiğiniz dayanışma ve yardımlar için gönülden teşekkür ediyorum. Kardeş ülke Türkiye, ilk günden destek vermek için bölgeye ulaşan ilk ülke oldu. Türk yardım uçağı da Herat’a ulaşan ilk yardım uçağı oldu. Depremden etkilenen insanlara yönelik İyilik Treni’ne verdiğiniz desteklerden ötürü tekrar şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“31 vagonluk İyilik Treni ile toplamda 508 ton insani yardım malzemelerini Afganistanlı kardeşlerimize ulaştıracağız”

AFAD Başkanı Okay Memiş ise açıklamasında, “10 binden fazla insan depremlerden doğrudan etkilendi. Binlerce kardeşimiz ise evlerine giremiyor, dışarıda kalıyor. Daha 9 ay önce asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşamış bir millet olarak Afganistanlı kardeşlerimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Acılarını içtenlikle paylaşıyor, zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Bugün 31 vagonluk İyilik Treni ile toplamda 508 ton insani yardım malzemelerini Afganistanlı kardeşlerimize ulaştıracağız. Trenimiz yaklaşık 4 bin 200 kilometreyi aşarak depremzede kardeşlerimize ulaşacak” diye konuştu.

İyilik Treni dualarla Afganistan’a uğurlandı

Açıklamaların ardından ‘İyilik Treni’ dualarla Afganistan’a uğurlandı. Trenin içerisinde bulunan malzemeler ise şu şekilde:

39 ton battaniye, 8 ton yatak, 85 ton çadır, 40 ton hijyen malzemesi, 33 ton giyim, 15 ton jeneratör, 240 ton gıda, 30 ton mutfak malzemesi, 400 kilogram seyyar tuvalet ve 18 ton ısıtıcı.