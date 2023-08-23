Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin: 'Türkiye'de uzun yıllardan beri istikrar ve güçlü bir hükümet var'

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin Türkiye-Afganistan ilişkilerini ele alarak, “Türkiye’de uzun yıllardan beri istikrar ve güçlü bir hükümet var. Bu sebeple Türkiye her alanda çok gelişti” dedi.

Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği 104’üncü Bağımsızlık Günü çerçevesinde ‘Afganistan Kültürel Sergisi’ düzenledi. Türkiye’de bulunan Afgan sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin sergilendiği kültür sergisine Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan sanatçılar ve diğer ülkelerin Büyükelçilik personeli katıldı.

“Bu sergi Afganistan ve Türkiye arasındaki ortak kültürel noktaları işaret ediyor”

Afganistan’ın 104’üncü Bağımsızlık Günü çerçevesinde, kültürel bir serginin organize edildiğine dikkati çeken Büyükelçi Ramin, “25 sanatçımız farklı illerde yaşıyor ve birbirinden önemli sanatçılar. Bu sebeple bu yıl bu sergiyi organize ettik. Bu sergi Afganistan ve Türkiye arasındaki ortak kültürel noktaları işaret ediyor. Kültürel ve medeniyet olarak ortak noktalar var. Görüyoruz ki çok fazla katılımcımız var. İnşallah bu tür sergileri tekrar edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’de uzun yıllardan beri istikrar ve güçlü bir hükümet var”

Afganistan ve Türkiye ilişkilerine değinen Ramin, “Sadece Afganistan bu bölgede değil, Orta Asya ve Afganistan hepsi aynı bölge. Hepimiz biliyoruz ki bu bölgelerde farklı farklı ülkeler ortaya çıktı. Bu ülkeler ve Türkiye arasında çok ortak kültürel ögeler var. 2 ülke bir medeniyetten geliyorlar. Türkiye’de uzun yıllardan beri istikrar ve güçlü bir hükümet var. Bu sebeple Türkiye her alanda çok gelişti. Afganistan’da maalesef uzun zamandır çalışmalar var. Çünkü önce İngiltere karşısında sonrasında Rus karşısında savaştı. Bu ortak kültürü göstermek için halkımız birbirine karşı bu özel ve güzel ilişkileri daha güçlü yapmak için bu tip sergiler önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.