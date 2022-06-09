Afganlı sapık yakalandı

Silivri'de erkek çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

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  • 09.06.2022 12:35
  • Güncelleme: 09.06.2022 12:35
Afganlı sapık yakalandı

Silivri’de dün (07.06.2022 Salı) Afganlı olduğu değerlendirilen bir şahıs 14 yaşlarındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahıs daha sonra Silivri Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan şahıs çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.süpersilivri.com

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