Afganlı sığınmacılar gece gündüz depremzedelere yardım için uğraş veriyor

Türkiye’deki Afgan sığınmacılar gece gündüz demeden deprem bölgesine gidecek yardım malzemelerinin gönderilmesinde aktif rol oynuyor.

Afgan sığınmacıların yoğun olarak yaşadıkları İstanbul-Zeytinburnu’ndan deprem bölgesine gönderilen yardım tırı sayısı 16’ya ulaşırken, Trabzon’da da Afgan gönüllüler deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplayarak Trabzon Valiliği Yardım Toplama Merkezi’ne teslim ettiler. Trabzon Beşirli Yardım Toplama Merkezi’nde, Hamamizade Yardım Toplama Merkezi’nde görev yapan Afgan gönüllülerin yanı sıra Malatya’da, Adana’da, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da da Afgan gönüllüler depremin ilk saatlarinden itibaren tercümanlık ve insani yardım konularında ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.