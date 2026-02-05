AFHES Sistemi Silivri'de Afet İletişimini Güçlendirecek

İstanbul’da hayata geçirilen Afet Entegre Haberleşme Sistemi (AFHES), Silivri’de olası afet durumlarında kurumlar arası iletişimi kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

İstanbul genelinde devreye alınan Afet Entegre Haberleşme Sistemi (AFHES), özellikle deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alan Silivri için kritik bir altyapı olarak öne çıkıyor. Sistemin tanıtımını yapan Davut Gül, afet anlarında iletişimin aksamadan sürdürülebilmesinin kurtarma çalışmalarının başarısında hayati rol oynadığını vurguladı.

Silivri Kaymakamlığı da Sisteme Dahil Edildi

AFHES kapsamında İstanbul genelinde 27 haberleşme röle istasyonu kurulurken, Silivri Kaymakamlığı da sistemin aktif kullanım noktalarından biri olarak yer aldı. Yeni sistem sayesinde afet anlarında Silivri’de kaymakamlık, emniyet, jandarma, afet koordinasyon merkezleri ve kamu kurumları arasında kesintisiz iletişim sağlanacak.

Toplamda 190 kritik noktanın dahil edildiği sistem ile sesli haberleşme, anlık konum paylaşımı ve veri mesajı iletimi tek merkezden yönetilebilecek. Aynı zamanda yetkisiz telsiz kullanımı engellenirken tüm iletişim kayıt altına alınacak.

Deprem Senaryolarında Kritik Rol Üstlenecek

Yetkililer, Silivri’nin deprem riskine dikkat çekerek AFHES’in özellikle büyük afet senaryolarında koordinasyonun aksamadan yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Sistem, valilik ile ilçe kurumları arasındaki iletişimin yanı sıra sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerinin de kesintisiz haberleşmesini mümkün kılacak.

Ankara ile İletişim Kesintisiz Sürecek

Sistem altyapısının AFAD Başkanlığı yerleşkesiyle entegre edilmesi sayesinde Silivri başta olmak üzere İstanbul’daki afet yönetimi süreçlerinde Ankara ile koordinasyon da kesintisiz sürdürülebilecek.