Afiş asan gençlerin 1 yıla kadar hapisleri istendi

Bursa’da seçim öncesi parti başlığı olmadan bazı noktalara ’Mazot 40 lira, dolar 30 lira olacak’ afişleri asan 7 genç polis tarafından gözaltına alındı. 6 aydan 1 yıla kadar hapisleri istenen gençler hakim karşısına çıkarken, "Afişlerde herhangi bir siyasi parti içeriği yok. Sadece astığımız broşürlerle fikir beyan ettik" dediler.

28 Mayıs seçimleri öncesi şehrin bazı noktalarına afiş asan ve polis tarafından gözaltına alınan Mert Can Yıldız, Emrecan Küçükaslan, Onur Polat, Aytaç Şahin, Furkan Yavuz, Barış Can Solak ve Şahin Emir’in 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6’şar aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Gençler ve avukatları Özge Biçen Ataç, Baran Güneş, Tolga Polat da duruşmada hazır bulundu. 298 sayılı Seçim Kanunu’nun 58-60-61.maddeleri gereğince yargılanan gençler, suçlamaları reddederek, "Herhangi bir siyasi parti amblemi paylaşılmadı. Astığımız broşürlerde siyasi parti propagandası yoktur. Amblem de yoktur. Gönüllü bir araya gelen gençleriz. Siyasi parti başlığı altında eylem yapmadık. Astığımız broşürler sadece fikir beyanı içeriyordu" dediler.

Adliye çıkışında yargılanan gençlere CHP Gençlik Kolları da destek verdi.

Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için 9 Ocak 2024’e ertelendi.

Gençlerin 6 ay önce şehrin muhtelif yerlerine astıkları broşürlerde, "Mazot 40 TL, dolar 30 TL, Ev kiraları da yüzde yüz artacak" ifadeleri bulunuyordu.