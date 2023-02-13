Afşin'de yaşanan doğalgaz problemi Çorumlu ustalar çözecek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, deprem sonrası doğalgaz kaynaklı ısınma problemlerinin çözülmesi konusunda iki özel firma ustasını Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi’ne uğurladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm imkanlarıyla depremzedelere yardımcı olmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Orada depremden etkilenen kardeşlerimiz soğukta bir takım zorluklarla mücadele ederken biz rahat yataklarımızda uyuyamazdık. Gün içerisinde Hatay’a 5 araçtan oluşan ekibimizi gönderdik. 2 vidanjör, 2 temiz su tankeri ve 1 çöp toplama aracı ile 32 adet çadır ve seyyar tuvaletlerimizi gönderdik.” dedi.

’Çorum ekibi Afşin’de deprem hasarlarını onarıyor’

Çorum Belediyesi Su Kanal İşleri Müdürlüğü ekiplerinin patlayan su ve kanalizasyon borularına müdahale ederken diğer yandan kamu binalarının da bir an önce hizmete geçirilmesi için bölgede çalışma yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, “Belediyemizin elektrik ekipleri özellikle sağlam olan kamu binalarını bir an önce faaliyete geçirmek için çalışıyorlar. Ekiplerimiz, sıkıntılı olan altyapı sorunlarını çözmek için de bölgede görev yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

’Doğalgaz sorunu çözülecek’

Çorum Belediyesi, Afşin’de yaşanan doğalgaz sorununu çözmek için de devreye girdi.

Başkan Aşgın, “Afşin’de bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat, doğalgazla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini ilettiler. Bizde Çorum’da bu işi yapan kardeşlerimizden destek istedik. İki firması sahibi hemen tamam dediler ve ustalarını toplayarak akşama hazır ettiler. Sadece ekipler değil orada doğalgazla ilgili ihtiyaç olan vana ve malzemeleri de araçlarına yüklediler. 2 araç halinde 10 kişilik ekibi yola çıkarttık. Şuana kadar destek veren tüm kardeşlerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza ve tüm Çorumlulara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

’Elimizden geleni yapacağız’

Afşin’de doğalgaz tesisatlarını onarmak üzere giden Serkan Sabur yaptığı konuşmada, ellerinden gelen tüm imkânları seferber ederek oradaki halkın bir an önce ısınmasını sağlayacaklarını söyledi. Bir başka iş adamı Metin Ünal ise “Elimizden ne geliyorsa yaparak oradaki binaların bir an önce ısınma sorununu çözmek için çalışacağız. Belediyemiz ve Çorum halkıyla birlikte elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.