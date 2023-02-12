Afyonkarahisar'da depremzedeler için köy ekmeği seferberliği başlatıldı

Afyonkarahisar’da deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılmak üzere köy ekmeği kampanyası başlatıldı.

Şuhut’ta deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılmak için ilçe genelinde köy ekmeği kampanyası başlatıldı. İlçe merkez ve köylerdeki mahalle ve köy fırınlarında kadınlar hamur yoğurarak ekşi mayalı köy ekmeği pişiriyor. Pişirilen ekmekler Şuhut Gönüllüleri Derneği altında deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için yola çıkıyor.

Yarışlı köyünde fırıncılık yapan Şerife Kılınç, konu ile ilgili, "Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Devletimize milletimize güç kuvvet versin. Allah’ım böyle acılar bize yaşatmasın. Bir daha böyle acılar görmeyelim. Bugün köy ekmeği yapımına başladık. Ununu eledik, hamuru yoğurduk. Allah’ım onlara eriştirmeyi, oradaki ihtiyaç sahibi aç kardeşlerimize yedirmeyi nasip etsin. Başları sağ olsun bir daha böyle acıları göstermesin” dedi

Dadak köyünde fırıncılık yapan Habibe Dadak ise "Biz de ekmek yapıyoruz depremzede kardeşlerimiz için. Birlik beraberlik olsun hepimiz yapıyoruz göndermek için. Çok üzüldük çok acılıyız, hepimiz onlarla beraber acılarımız bir" dedi.