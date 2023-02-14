Afyonkarahisar'da meslek liseleri depremzedeler için üretiyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, depremzedeler için soba üretimi yapan meslek liselerinde incelemelerde bulanarak, 6 günde 500 tane soba üretilen meslek liselerinin takdire şayan bir şekilde ön plana çıktığın vurguladı.

Afyonkarahisar’da depremzedeler için soba, uyku tulumu gibi temel ihtiyaç maddeleri üretilin meslek liselerinde inceleme yapan Sünnetci yaptığı açıklamada, “6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize baş sağlığı diliyorum. Gün birlik günü, gün birleşme günü. Bizde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in tüm 81 ilde verilen talimatlarıyla il AFAD kondisyonunda birlikte meslek liseleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Sayın bakanımızın meslek liselerine verdiği değer bugün gerçekten takdire şayan bir şekilde ön plana çıkmaktadır. 81 ilimizde şuanda bütün öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz kaynak makinesinde gücünün yettiği şekilde bize destek veriyor. Meslek liselerimiz Afyonkarahisar’da olayın olduğu an itibariyle velilerimizle, öğretmenlerimizle hemen olaya müdavim olduk. Bugün bu meslek liselerimizde 6 günde 500 tane soba ürettik” dedi.

Sünnetçi daha sonra soba, uyku tulumu, kışlık kıyafet gibi depremzedeler için üretim yapılan meslek liselerinin üretim aşamasını inceledi.