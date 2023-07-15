Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan sporseverlere davet

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’na sporseverleri ve şehri merak edenleri davet etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi’nde FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) düzenlenecek. Şampiyonaya bu yıl 6. kez ev sahipliği yapacaklarını ve Cumhuriyet’in 100. yılı olması sebebiyle farklı anlam taşıdığını aktaran Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünya Motokros Şampiyonası büyükler, gençler, kadınlar ve Avrupa kategorileri altında düzenlenecek. Afyonkarahisar böyle uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyor. Biz şehrin yöneticileri olarak bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Böylesine uluslararası organizasyonu sıkıntısız, problemsiz ve büyük bir memnuniyetle şimdiye kadar devam ettirdik. Bu yıl bunun farklı bir anlamı da olacak bizim için, çünkü Cumhuriyet’imizin 100. yıl dönümü. Buna dair şampiyonanın içerisinde farklı etkinlikler de olacak. Motorcularımızın bayraklarla 100. yıl sürüşü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ‘en iyi padok, en iyi altyapı, en iyi pist ve en iyi tanıtım yapan ülke’ ödüllerimiz de var. Bunlara inşallah daha da yenilerini ekleyerek, daha da pekiştirerek, daha fazla insana, daha fazla yerli ve yabancı turiste ulaşıp hem ülkemizi hem şehrimizi en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz. Motorsporları tutkunlarını, sporseverleri ve şehrimizi merak edenleri bu yıl 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında hem Motokros Festivali’mize hem de akşam yapılacak olan konserlerimize bekliyoruz” diye konuştu.