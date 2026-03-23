Afyonkarahisar ve Kütahya'da badem ve kayısı çiçekleri karla kaplandı

Afyonkarahisar ve Kütahya’da ısınan havayla açan badem ve kayısı çiçekleri kar altında kalırken, bölgede zirai don yaşanmadığı ve şimdilik herhangi bir ürün kaybına yol açacak olumsuz durum olmadığı kaydedildi.

Ramazan Bayramı öncesinde hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar ulaşan Afyonkarahisar ve Kütühya ile ilçelerinde bayramın birinci gününden itibaren soğuklar etkili oldu.

En yüksek sıcaklığın yer yer 5 derecenin altına indiği bölgede kar yağışı ve yağmur etkili oldu. Afyonkarahisar’ın Sultandağı ve Çay ilçeleri ile Kütahya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bir süredir bahar havasının hakim olduğu iç Batı Anadolu kentlerinde çiçek açan badem ve kayısı ağaçları da karla kaplandı. Baharla açan beyaz ve pembe renkli çiçekler tam doğayı renklendirmişken karla beyaza büründü.

Bölgede buğday ve arpa tarlaları da kar yağışı ve yağmurdan nasibini aldı. Boya kalkma (sapa kalkma) zamanında gelen ve bayram boyunca etkili olan yağışlar sevinç oluşturdu.

Sultandağı Ziraat Odası yetkilileri, bölgede zirai don yaşanmadığını ve şimdilik herhangi bir ürün kaybına yol açacak olumsuzluk olmadığını belirterek, yağışların hububat tarlalarında verimi artıracağını bildirdi.