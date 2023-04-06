Afyonlular iftarını Yenimahalle'de açtı

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 14’üncü geleneksel iftar programı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda düzenlenen iftar davetine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda Afyonlu katıldı. Burada bir konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, “Memleket olarak aynı sofrada, aynı dualara el açıp ‘Amin’ demenin huzurunun yanında hemşerilerimle bir arada olmanın mutluluğunu da yaşadım” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar da Afyonlu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Ramazan bizim inancımızın en önemli ayıdır. On bir ayın sultanıdır. Ramazan aynı zamanda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ayıdır. Ramazan’ı maalesef bu sene istediğimiz gibi coşkuyla karşılayamadık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi bizleri derinden üzdü. Hepimiz el birliği ile depremden etkilenen 11 ilimiz için seferber olduk. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Göreve geldiği günden beri vatandaşın yararına olmayan hiçbir projeye imza atmadığının altını çizen Yaşar, “Ülkemiz hepimize yetecek kadar büyük ve verimli. Yeter ki kaynakları doğru stratejilerle, doğru politikalarla kullanalım. Yenimahalle’de bu anlayışla 14 yıldır vatandaşlarımızın yararına olmayan hiçbir projeye imza atmadık; sadece günü değil, geleceği de planlamaya gayret ettik” diye konuştu.