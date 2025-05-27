Ağabeyi tarafından vurulan şahıs son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras meselesi sebebiyle ağabeyi tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde miras meselesi sebebiyle ağabeyi tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.
Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta iddiaya göre, İsmail K. (56) ile F.K. (59) isimli kardeşler arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle F.K., tüfekle kardeşi İsmail K.’ya ateş açmıştı. Ağır yaralanan İsmail K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsmail K., Yenişehir Mahallesi’ndeki Rahmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.