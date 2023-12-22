Ağabeyine kızıp, 35 aracın camını kıran şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisine kızdıktan sonra sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kıran şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisine kızdıktan sonra sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kıran şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Olay, 21 Aralık günü Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Abisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren F.A., sırasıyla park halindeki 35 aracın camını kırdı. Araçlardan kiminin ön kiminin arka camının kırılmış olduğunu gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerince hasar tespit tutanağı tutuldu.
Güvenlik kameraları inceleyen İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.