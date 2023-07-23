Ağaç keserken dal koluna saplandı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde motorlu testere ile odun kesen adamın koluna ağaç parçası saplandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde motorlu testere ile odun kesen adamın koluna ağaç parçası saplandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim U. (42), evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında odundan kopan ağaç parçası koluna saplandı. Kanlar içinde kalan şahıs, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tetkiklerin ardından genel cerrahi servisine alınan İbrahim U.’nun ameliyata alınacağı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.