Ağaç keserken parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Gazelli Mahallesi'nde, ağaç kesim motoruna elini kaptıran adamın orta parmağı koparken, diğer parmakları parçalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Gazelli Mahallesi’nde, ağaç kesim motoruna elini kaptıran adamın orta parmağı koparken, diğer parmakları parçalandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Gazelli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç kesimi yapan Celal Y. (54), bir anlık dalgınlık sonucu sağ elini kesim motoruna kaptırdı. Orta parmağı kopan, diğer parmakları parçalanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk tedavisinin ardından Celal Y., kopan parmağı dikilmek üzere yine özel araçla Bursa’da özel bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.