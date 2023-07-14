Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet ağaca çarptı. 150 metre savrulan motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkii İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Emir Maral (27), idaresindeki 16 ARD 814 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpıp savrulan motosiklet ağaca vurdu. Kazanın etkisiyle 150 metre savrulan motosikletin sürücüsü için çevredekiler yardıma koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 27 yaşındaki Maral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yakınları da kurum önünde gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.