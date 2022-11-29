Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 50 metre sürüklenerek ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Umut Ş. (20) yönetimindeki 16 AFE 896 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Mehmet K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.