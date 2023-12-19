Ağaca çarptı hastanelik oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı sürücü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralandı.
Kaza Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl den Yeniceköy mahallesine seyir halinde olan sürücü Erhan U. idaresindeki 11 EC 126 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.