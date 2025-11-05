Ağaca çıkmak isterken düşen adam ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kiraz ağacına dayadığı merdivenden düşen adam ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle Uludağ Caddesi’nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman B. (61) kiraz ağacına dayadığı merdivenle çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.